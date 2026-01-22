Hanno Detto
Pellissier: «Romagnoli abbia piu’ rispetto! Dico questo sulla sua situazione»
Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha detto la sua sul possibile addio di Romagnoli alla Lazio. Le sue dichiarazioni
Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha detto la sua sulla situazione relativa ad Alessio Romagnolii, che ha aperto a un trasferimento all’Al Sadd di Mancini. Di questo ha parlato a “Radio Radio” l’ex attaccante del Chievo:
«Romagnoli non vuole partire per Lecce? È un’assurdità. Per me giocare a calcio era la cosa più bella in assoluto, quello che ho sempre desiderato. Bisogna avere più rispetto per chi ti ha dato tanto, ti ha tifato, ti sta pagando lo stipendio».
LEGGI ANCHE. V. Milinkovic-Savic rivela: «A Sergej manca l’Italia, si vede perché torna spesso. Come dice lui…»
News
Motta Lazio, l’idea last minute per il post-Mandas: le ultme
Motta Lazio, spunta la pista che porta all’estremo difensore della Reggiana. Ecco cosa emerge sulla situazione Il calciomercato della Lazio...
Gaspar Lazio, Fabiani pensa al difensore del Lecce: ecco cosa filtra
Gaspar Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti sta vagliando vari profili per rimpiazzare Alessio Romagnoli. Tutte le novità dalla Capitale...
Lazio, le società di Lotito perdono soldi senza la Champions: cifre e motivi
Lazio, il presidente Claudio Lotito sta perdendo soldi tra la chiusura del calciomercato di quest’estate e la mancanza della Champions...