Pellissier: «Romagnoli abbia piu’ rispetto! Dico questo sulla sua situazione»

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha detto la sua sul possibile addio di Romagnoli alla Lazio. Le sue dichiarazioni

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha detto la sua sulla situazione relativa ad Alessio Romagnolii, che ha aperto a un trasferimento all’Al Sadd di Mancini. Di questo ha parlato a “Radio Radio” l’ex attaccante del Chievo:

«Romagnoli non vuole partire per Lecce? È un’assurdità. Per me giocare a calcio era la cosa più bella in assoluto, quello che ho sempre desiderato. Bisogna avere più rispetto per chi ti ha dato tanto, ti ha tifato, ti sta pagando lo stipendio».

