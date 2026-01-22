V. Milinkovic-Savic rivela: «A Sergej manca l’Italia, si vede perché torna spesso. Come dice lui…»

Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo del Napoli, ha parlato del fratello Sergej in una recente intervista: tutte le sue dichiarazioni

Vanja Milinkovic-Savic del Napoli si è raccontato a MySkills, format in onda per l’emittente Dazn. Il portiere serbo ha parlato in vista della sfida contro la Juventus, il tutto accennando anche al fratello Sergej, ex centrocampista della Lazio. Le sue parole:

FRATELLO – «Un po’ gli manca l’Italia, si vede perché torna spesso. Come dice lui, sono le abitudini: quando ti abitui all’Italia è difficile cambiare. Contro di me non ha mai segnato, e non lo farà mai: è una sfida tra noi, tra fratelli, da quando siamo piccoli».

