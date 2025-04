Pellegrini sulla musica: «Sono cresciuto ascoltando Noyz Narcos, prima delle partite sento le sue canzoni»

Il giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche di quelli che sono i suoi gusti musicali

Il giocatore della Lazio, Luca Pellegrini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Behind The Banner.

MUSICA – Sono cresciuto con tanto rap, ascoltavo Noyz Narcos, Gemitaiz fino a Geolier, Marracash e Gue. Con il tempo ho imparato ad apprezzare vari stili di musica un po’ diversi conoscendo anche lo spagnolo e l’inglese. Ho iniziato ad ascoltare anche tanta musica latino-americana. La musica è stata sempre una parte importante nella mia vita, perché per la maggior parte del tempo ho vissuto da solo. La musica mi faceva compagnia e mi aiutava a elaborare dei pensieri per cui non avevi parole per descriverli. Prima della partita però non ascolto nulla, mi piace concentrarmi, ripassare nella mia testa le cose che devo fare e magari vado a vedere gli avversari contro cui devo giocare. Agli inizi, quando giocavo al Cagliari, avevo la playlist salvata su Spotify di Noyz Narcos con tutte canzoni che mi caricavano, tipo ‘Attica’ e ‘Zoo di Roma’. Tutti brani hard, spinti, e la vivevo bene lì per lì. Poi ho capito che tutta quella energia in realtà la disperdevo.