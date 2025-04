Pellegrini a LSC: «Non vanno fatti calcoli, dobbiamo...»

Il terzino della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni a pochi istanti dal fischio di inizio della sfida contro il Genoa

Luca Pellegrini ha presentato il match tra Genoa e Lazio ai canali ufficiali del club. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Dobbiamo esser bravi a levare le circostanze esterne e dare tutto sul campo. Che Lazio servirà? Il Genoa sta facendo un gran campionato, è una squadra ostica. Sono aggressivi e lottano, per vincere servirà attitudine e impegno, il resto vien da sé. Troppi pensieri in testa non fanno bene, non vanno fatti calcoli. Dobbiamo scendere in campo e portare a casa più punti possibili partita dopo partita