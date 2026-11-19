Lazio Lecce, Gennaro Gattuso sfida nuovamente Eusebio Di Francesco: tre vittorie e un pareggio nei quattro precedenti tra i due allenatori

La Lazio si prepara a tornare protagonista in Serie A dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali. Sabato 21 novembre, alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico arriverà il Lecce di Eusebio Di Francesco, per una sfida che metterà nuovamente di fronte due allenatori che si conoscono molto bene. Gennaro Gattuso ritroverà infatti un avversario già affrontato diverse volte nel corso della propria carriera in panchina.

A rendere particolarmente interessante questo confronto è soprattutto il bilancio degli scontri diretti, decisamente favorevole all’allenatore della formazione capitolina. Nei quattro precedenti tra i due tecnici, infatti, Gattuso non ha mai conosciuto la sconfitta, conquistando tre vittorie e un pareggio.

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Lazio Lecce, Gattuso imbattuto contro Di Francesco: il bilancio dei precedenti

I numeri raccontano una tradizione particolarmente positiva per Gennaro Gattuso quando dall’altra parte della panchina trova Eusebio Di Francesco. Nei quattro confronti disputati fino a questo momento, l’attuale allenatore della Lazio ha ottenuto tre successi, un pareggio e nessuna sconfitta.

Un rendimento che rappresenta un precedente incoraggiante in vista dell’appuntamento dell’Olimpico, anche se naturalmente le statistiche del passato non possono garantire il risultato della prossima partita.

Dai confronti tra Milan e Roma fino alla sfida Napoli-Cagliari

La storia degli incroci tra Gattuso e Di Francesco affonda le radici nelle rispettive esperienze sulle panchine di alcune importanti società italiane.

Tre dei quattro precedenti risalgono infatti al periodo in cui Gattuso allenava il Milan e Di Francesco guidava la Roma. In quelle occasioni, l’attuale tecnico laziale riuscì a conquistare due vittorie e un pareggio, mantenendo la propria imbattibilità.

Il quarto confronto arrivò invece durante l’esperienza di Gattuso al Napoli, quando Di Francesco sedeva sulla panchina del Cagliari. Anche in quella circostanza fu l’attuale allenatore biancoceleste a imporsi, consolidando ulteriormente il proprio bilancio positivo.

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Gattuso cerca continuità: l’Olimpico può diventare un fattore

La sfida del 21 novembre rappresenterà dunque un nuovo capitolo del confronto tra i due allenatori, questa volta alla guida di Lazio e Lecce. Per Gattuso, l’obiettivo sarà quello di proseguire il percorso positivo intrapreso dai biancocelesti in questa prima parte della stagione!

Dall’altra parte, Di Francesco proverà a interrompere una tradizione personale negativa contro il collega, cercando di preparare una partita capace di mettere in difficoltà la formazione capitolina.