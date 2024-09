Pedullà CONTRO Gravina: «Da qui si capisce perchè questo Paese MAI cambierà»

Le parole di Alfredo Pedullà contro Gabriele Gravina, presidente della FIGC, dopo la vittoria dell’Italia sulla Francia

Alfredo Pedullà va all’attacco di Gabriele Gravina dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia in Nations League. Di seguito le sue parole su X.

IL MESSAGGIO – «‘La fiducia di Gravina’. ‘Gravina decisivo’. ‘Gravina ha fatto la differenza con Spalletti’. Per una vittoria in Nations League, dimenticando i veri e irrisolti problemi del calcio italiano. Si capisce bene per quale motivo questo Paese di ruffiani (con il collo e senza schiena) in servizio permanente effettivo mai cambierà».