Pedro a Sky: «Ho ancora voglia di giocare e fare bene. L’idea di Baroni mi piace tantissimo, vi spiego i segreti della Lazio»

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il match contro il Twente: ecco che cosa ha dichiarato

Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Twente Lazio. Le dichiarazioni dell’attaccante biancoceleste.

SEGRETO PER ESSERE DECISIVI A 37 ANNI – «Non c’è un segreto, penso al calcio. Il calcio è anche mentale, la fiducia che sta dando il mister dà tanta fiducia. Non solo a me, ma anche ai miei compagni, vogliamo tutti vincere. E’ lo stimolo che tutti devono avere. Ho ancora voglia di giocare, di andare in campo bene, di segnare, quando non ci sarò andrò a casa. E non è il momento ancora. Ho voglia di giocare e farlo bene, quando ho l’opportunità cerco di farlo sempre».

SOLIDITA’ DEL GRUPPO – «I giocatori che vanno dentro, quelli che vanno fuori lavorano tutti insieme. Per questo ho festeggiato anche con la panchina. Stiamo facendo bene. E’ presto per dire qualcosa, ma questa è la strada giusta dentro e fuori dal campo».

GLI PIACE IL CALCIO DI BARONI – «L’ho fatto sempre. Questa idea nuova del calcio moderno, tutti cambiano di posizione, è una cosa difficile per gli altri. E’ un calcio d’attacco, siamo aggressivi, giochiamo bene, crossiamo tanto e arriviamo con tanti giocatori. Per questo facciamo tanti gol e giochiamo bene. Questa idea mi piace tanto. Quando un giocatore si muove tra le linee, si apre e si muove è difficile per un difensore».

ALLENATORE IN FUTURO – «Non so, vediamo che succede. E’ presto ancora per dirlo».