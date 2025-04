Pedro a Dazn: «Peccato per il risultato finale perchè avevamo fatto un ottimo secondo tempo, ma in casa occorre cambiare»

Pedro, lo spagnolo protagonista assoluto della sfida con gli emiliani commenta la gara rilasciando a riguardo queste parole

Ai microfoni di Dazn è intervenuto a fine partita il protagonista totale del match della Lazio contro il Parma ossia Pedro, commentando cosi il pari contro gli emiliani

PAROLE – Per noi è un peccato, avevamo fatto un bello sforzo, soprattutto è stata una bella gara nel secondo tempo ma alla fine non abbiamo ottenuto i 3 punti importanti per la classifica, ora testa alle ultime che mancano. Abbiamo avuto tante gare sfortunate, dobbiamo arrivare fino in fondo, altrimenti è difficile arrivare in Champions. Non possossiamo sbagliare così in casa