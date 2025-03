Pedro a LSC: «Abbiamo meritato la vittoria, il rigore era difficile calciarlo ma ero pronto ed in fiducia e l’ho voluto tirare»

Pedro, il calciatore spagnolo autore della rete che ha deciso il match del Meazza rilascia a caldo queste sue considerazioni a fine partita

Al termine della partita rocambolesca vinta dalla Lazio contro il Milan, che consente ai biancocelesti di non mollare il treno Champions, ai microfoni di LSC è intervenuto Pedro il quale esterna le sue considerazioni rilasciando queste parole anche sul rigore finale

PAROLE – ra difficile calciare un rigore in questi ultimi minuti, come tutti del resto. Ero in fiducia, volevo calciarlo. La vittoria è meritata, bellissima prestazione, siamo contenti di averlo fatto qui che era molto difficile. È una vittoria pesante che può dar tanto per affrontare le prossime, speriamo di fare due belle prestazioni e andare avanti con questa forza e fiducia che questa vittoria ci ha trasmesso. Isaksen nuova marcia? Sembra si sia sbloccato, ha più fiducia nell’uno contro uno, di calciare in porta, trovare spazio tra le linee e cercare verticalità. Gli mancavano queste cose, gli ho detto di non abbassare questo livello perché sta dando molto alla squadra.

Dobbiamo migliorare sennò lasciamo punti importanti per la stagione. Penso che questa vittoria ci dia molta fiducia e forza, l’Europa è un’altra competizione, sarà difficile andare lì ma bisogna fare un’ottima prestazione per vincere là. Il Viktoria è una squadra difficile da battere e molto pericolosa