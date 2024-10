Pedro sempre protagonista: il dato sullo spagnolo della Lazio

Ancora una volta Pedro è il protagonista in zona gol: il dato sul suo avvio di stagione riportato da Opta: ha già fatto meglio dell’anno scorso

Pedro a segno con il suo terzo gol stagionale che per ora decide Twente Lazio. Lo spagnolo però in questo avvio di stagione, non si è limitato ai gol: di seguito il dato riportato da Opta.

4 – #Pedro ha partecipato attivamente a 4 gol in sette presenze stagionali con la Lazio in tutte le competizioni (tre reti, un assist), eguagliando il bottino dell'intera stagione scorsa nelle 45 gare giocate in biancoceleste (tre gol e un assist). Redivivo.#TwenteLazio #UEL pic.twitter.com/gD2Q3SY0kc — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 24, 2024

LE PAROLE – «4 – #Pedro ha partecipato attivamente a 4 gol in sette presenze stagionali con la Lazio in tutte le competizioni (tre reti, un assist), eguagliando il bottino dell’intera stagione scorsa nelle 45 gare giocate in biancoceleste (tre gol e un assist). Redivivo».