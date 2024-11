Pedro: «Mi piacerebbe rimanere nella Lazio anche in futuro, magari come allenatore. Rinnovo? Ecco a che punto siamo»

Le parole di Pedro sul suo futuro dopo il ritiro e sul rinnovo con la Lazio: «Mi piacerebbe rimanere dentro l’ambiente biancoceleste…»

Nell’intervista rilasciata al Messaggero, Pedro ha parlato dei suoi piani futuri dopo il ritiro e anche sul rinnovo con la Lazio. Di seguito le sue parole.

FUTURO DA DIRIGENTE – «Non ho ricevuto una proposta, qualche volta ne abbiamo parlato con il ds Fabiani perché dice che sono e posso ancora essere un esempio per i giovani. Mi piacerebbe e sarebbe bellissimo un ruolo all’interno della Lazio, anche come allenatore fra qualche anno. Ma io ho una situazione familiare complicata, ho i figli in Spagna, anche se sto benissimo a Roma e in una società con valori e gente straordinaria. Mai dire mai comunque. In questo momento non voglio pensarci perché non ho intenzione di smettere a fine anno».

RINNOVO – «No, vedremo più avanti con Lotito, ci siederemo a un tavolo».