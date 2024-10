Pedro e Fabregas, Bergonzini: «Amici, ma avversari per una sera: e quel no in estate...»

Le parole di Elmar Bergonzini, giornalista del Corriere della Sera, che fa il punto sul rapporto tra Pedro e Fabregas: amici fuori dal campo, avversari domani

Elmar Bergonzini sulle colonne dell’edizione capitolina del Corriere della Sera ha approfondito il rapporto tra Pedro e Cesc Fabregas in vista di Como Lazio di domani sera. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Amici, ma avversari per una sera. Domani Pedro si troverà a sfidare Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como. La prima volta si sono affrontati nei quarti di finale della Champions 2009-10: all’andata segnò Fabregas (all’epoca all’Arsenal), al ritorno Pedro (ma era assente Cesc). Poi hanno giocato per anni insieme, prima al Barcellona e poi al Chelsea. Da compagni hanno vinto due Supercoppe di Spagna, una Liga, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, una Coppa d’Inghilterra, una Premier League e, con la Spagna, un Europeo e un Mondiale. In estate Fabregas ha provato a convincere Pedro a raggiungerlo a Como. Il laziale ci ha pensato, ma ha declinato l’invito ed è rimasto a Roma. Sta dimostrando a suon di gol (4) di averlo fatto perché convinto di poter far bene, anche in questa stagione, a un livello più alto di quello al quale attualmente si trova il Como. Sta vincendo la propria scommessa. Ora punta a vincere la sfida contro l’amico Fabregas».