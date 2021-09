Pedro punta alla vendetta: lo spagnolo sogna il gol dell’ex

Pedro è senza dubbio tra i più attesi del derby di domani, anche per il suo passato in maglia giallorossa

Quello di domani sarà senza dubbio un derby molto particolare per Pedro. Lo spagnolo infatti diventerà uno dei pochi calciatori a disputarlo con entrambe le maglie. Ed ecco che, dopo aver segnato alla Lazio lo scorso 15 maggio, farlo domani per lui avrebbe un sapore particolare.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore cresciuto nella cantera del Barcellona vorrebbe trovare la via della rete alla sua ex squadra in primis per farsi perdonare dai suoi nuovi tifosi, realizzando così la prima in biancoceleste. Una rete che avrebbe anche il sapore di vendetta, vista com’è finita la sua avventura giallorossa. Insomma, i laziali sognano un gol che, per i rivali storici, avrebbe il sapore della beffa.