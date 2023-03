Pedro a Sky: «Abbiamo perso due palle dove loro hanno fatto due gol»

Pedro, lo spagnolo al termine della partita contro l’Az Alkmaar analizza il match proiettandosi anche al match di ritorno

Al termine della partita persa contro l’Az Alkmaar che complica il cammino in Conference, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Pedro, che analizza cosi la prestazione della squadra

PAROLE – Abbiamo perso due palle dove loro hanno fatto due gol, è un peccato, dobbiamo afre belle partite se vogliamo andare avanti. Dobbiamo fare una partita meglio di quella che abbiamo fatto oggi in Olanda, abbiamo avuto 2-3 occasioni per fare gol, prima una palla in uscita, poi una dove sbaglio io e loro fanno un contropiede.

Campo? E’ vero che loro facevano bene pressione, erano aggressivi per questo abbiamo sbagliato molte palle da dietro, dobbiamo capire che in Europa sono difficili tutte le partite, se si sbaglia arrivano veloci in porta. Record? Sono abbastanza arrabbiato perché l’errore è stato un gol loro, sono contento di aver fatto gol e di aiutare la squadra ma ora pensiamo al Bologna.