Parma, Pecchia, ha già messo la Lazio nel mirino: «Più giochiamo, più siamo sicuri di noi stessi»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico del Parma, dopo la sconfitta contro l’Atalanta: l’allenatore dei ducali pensa già alla Lazio

Fabio Pecchia, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ha messo nel mirino già la Lazio, prossima avversaria del Parma. Di seguito le sue parole a DAZN.

PAROLE – «L’Atalanta è stata più forte, lo ha dimostrato, noi abbiamo sofferto e nella parte finale del primo tempo ci siamo rialzati. Nella ripresa la squadra mi è piaciuta, siamo cresciuti in consapevolezza e nella fase di gestione della palla, non abbiamo regalato nulla ma l’Atalanta è stata superiore. Per quanto ci riguarda più giochiamo e più acquisiamo consapevolezza, adesso non pensiamo a marzo o ad aprile, pensiamo alla prossima partita, pensiamo alla Lazio».