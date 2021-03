Paulo Sergio, sfottò alla Lazio: «Un giorno di festa» FOTO

L’ex Roma Paulo Sergio non si trattiene ed esulta per l’eliminazione della Lazio in Champions League. Il suo post Instagram

All’indomani dell’eliminazione in Champions League per mano del Bayern Monaco, la Lazio può ritenersi soddisfatta per il match disputato all’Allianz Arena, seppur delusa dalla prematura uscita di scena dalla competizione. Però, c’è anche chi esulta, perlopiù in maniera reiterata.

Si tratta di Paulo Sergio, al Bayern Monaco dal ’99 al 2002, che sul proprio profilo Instagram ha postato diverse storie ringraziando il club bavarese. Non ancora appagato, ha persino postato una foto del suo periodo alla Roma, con tanto di descrizione: «Oggi è il giorno della festa».