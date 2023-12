Patric a rischio per l’Atletico ma l’infortunio non c’entra: le ultime

Patric è a rischio per la gara di domani contro l’Atletico Madrid in Champions League: l’infortunio subito non c’entra nulla

Come riporta Il Messaggero, la presenza di Patric nella gara di domani sera tra Atletico Madrid e Lazio è a forte rischio.

Il difensore centrale spagnolo ha recuperato dal problema muscolare accusato in Coppa Italia contro il Genoa ma ieri non si è allenato a causa della febbre: la giornata di oggi sarà decisiva per capire se riuscirà a smaltirla.