Patric a Dazn: «Sono un figlio dei laziali, orgoglioso di portare la fascia. Contro il Genoa...»

Patric, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro il Genoa: ecco che cosa ha dichiarato

FASCIA DA CAPITANO – «La squadra è in un momento positivo, dobbiamo continuare a crescere seguendo il mister. Poi per la fascia sono un figlio dei laziali, mi sento uno di loro e sarò laziale per sempre. Sono 10 anni che sono qui e sono orgoglioso di indossare la fascia».

MOMENTO IMPORTANTE – «Quando c’è esperienza sai che queste gare sono le più difficili. Abbiamo fatto due trasferta, a volte è difficile, arrivi tardi e tutto conta. Genoa affamato perchè vuole i punti, queste gare sono difficili. Siamo pronti e speriamo di prenderci i tre punti».

GOL PRESI – «Stiamo facendo anche tanti gol. Stiamo difendendo alti, la squadra fa tanti gol e crea tanto. Al di là di tutto non concediamo così tanto. Avere la porta inviolata ti dà più punti, lavoriamo anche su questo punto di vista».