Patric: «Non c’era il rosso a Lazzari. Siamo più squadra grazie al mister»

Al termine della gara tra Lazio e Sturm Graz, è Patric a commentare il risultato per i microfoni di Sky, Dazn e radio ufficiale

Dopo Lazio-Sturm Graz è Patric a commentare il match dell’Olimpico. Le sue parole.

PARTITA– «Ogni partita è diversa, Lazzari non l’ha fatto apposta, non c’era il rosso. Non ha adottato lo stesso metro, Zaccagni ha subito 4-5 falli a campo aperto e mai ammonito. Ha condizionato molto il rosso, secondo me ha sbagliato l’arbitro ma non importa guardiamo avanti».

DIFESA– «Abbiamo tenuto botta, ci siamo abbassati. Era difficile perché loro hanno qualità sulla trequarti e ottimi tiratori da fuori area. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, tenendo il palleggio. Secondo me è meglio tenere la difesa alta che poi succede quello che è successo oggi».

SQUADRA– «È stato importante il mister, ha lavorato molto a livello mentale. Siamo più squadra e a livello mentale siamo sempre in partita, ora riusciamo a rimanere concentrati anche se andiamo sotto di un gol. Possiamo crescere ancora tanto ma stiamo migliorando».

Le parole del giocatore a Lazio Style Radio

«Abbiamo concesso tanti tiri da fuori, avevamo un cc in meno. Un vero peccato, perchè abbiamo tenuto botta, col gol di Pedro eravamo quasi alla fine. Soffrendo e con un uomo in meno abbiamo fatto una buona gara. Sta capitando un girone così, peccato, erano fondamentali i tre punti, saranno importanti le prossime due gare. Guardiamo avanti e pensiamo alla qualificazione che è importante per noi e ci teniamo tanto. Siamo riusciti a caricare mente e gambe, anche a livello nervoso stiamo crescendo. Mancano poche ore al fischio di inizio contro l’Udinese che non ha giocato in settimana e ha un ritmo alto. Sappiamo che non è facile dopo aver scaricato da una partita, ma dopo domani è subito pre e dobbiamo recuperare in fretta, continuando su quanto stiamo facendo adesso».