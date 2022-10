Allo stadio Olimpico, il match valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022/2023 tra Lazio e Sturm Graz: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Sturm Graz si affrontano nel match valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2022-2023.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Lazio Sturm Graz 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si gioca!

2′ Patric comanda la difesa – Emegha prova a liberare la sua velocità, Patric le tiene e con l’aiuto di Provedel sbroglia la situazione.

5′ Tiro di Hierlander – Il centrocampista riceve dal vertice e calcia forte: palla fuori.

10′ Ajeti vicino al gol – Azione personale di Kiteishvili che semina il panico, viene chiuso dalla difesa della Lazio, la palla termina nei piedi di Ajeti che dal limite dell’aria spara fuori.

13′ Ci prova Pedro – Pericoloso il cross dalla destra di Pedro, che non trova il taglio di Zaccagni sul primo palo.

15′ Occasione per Immobile – Ingolitsch incespica a centrocampo e lancia Immobile, il capitano biancoceleste non salta l’avversario e perde il contrasto.

18′ Lazzari pericoloso – Cross di Lazzari smanacciato da Siebenhandl, Lazio che prova ad alzare i ritmi.

19′ Tiro di Basic – Sinistro alto da fuori area per il centrocampista biancoceleste.

24′ Occasione per Immobile – Imbucata di Luis Alberto per Immobile che salta un difensore e poi si scontra col portiere in uscita. Fallo del centravanti.

26′ Nervosismo in campo – Scintille tra Kiteishvili e Lazzari, che aveva ripreso l’avversario dopo una caduta in area. Arriva il giallo per entrambi

28′ Miracolo di Siebehandl su Immobile – Cross di Pedro per Immobile che di prima gira in porta, autentico miracolo del portiere degli austriaci che respinge poi arriva Basic ma un rimpallo fa terminare la palla alta.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Magro, Marusic, Patric, Casale, Radu, Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino, Zaccagni, Cancellieri, Romero. All.: Sarri.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass; Kiteishvili, Ajeti, Emegha. A disp.: Schutzenauer, Giuliani, Borkovic, Sarkaria, Jantscher, Boving, Oroz, Horvat,Schnegg,Fuseini, Ljubic, Wels. All. Ilzer.

ARBITRO: Stegemann

AMMONITI: Ingolitsch, Kiteishvili, Lazzari