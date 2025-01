Pastore: «Ho un bel ricordo di Tudor alla Lazio. Adesso l’importante è fare questo»

Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato così del momento della Lazio e dell’ex tecnico biancoceleste Igor Tudor

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Giuseppe Pastore ha parlato così della Lazio e dell’ex tecnico Tudor:

PAROLE – «Le squadre stanno mettendo benzina, accadrà anche alla Lazio che avrà una fase di stagione pienissima ed è giusto tirare il fiato ora. La quota Champions si sta abbassando, secondo me sui 67-68 punti. Sarà importante non perdere punti con le piccole. Tudor? Ho un bel ricordo di lui alla Lazio, poi chiaramente aveva un senso come traghettatore in ottica della stagione 24/25. Quando un allenatore arriva a marzo incide pochissimo. Lo stesso discorso vale per Conceicao, gli serve tempo».