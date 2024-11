Pastore: «La Lazio gioca il miglior calcio in Italia. Neanche Inter e Napoli hanno questa cosa»

Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così della Lazio di Baroni. Le sue parole

Giuseppe Pastore ha parlato così della Lazio di Baroni nel corso di Elastici, programma di Cronache di Spogliatoio, paragonandola ad Inter e Napoli:

PAROLE – «La Lazio ha qualcosa in più delle altre ed è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Ha un’unione d’intenti di spogliatoio e d’intenti che non hanno neanche Inter o Napoli. Baroni esalta anche i singoli, aldilà di tenere tutto il gruppo insieme».