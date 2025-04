Parolo: «L’Europa League può essere un bellissimo sogno per la Lazio, ma la squadra deve saper ora gestire la pressione»

Parolo, l’ex biancoceleste analizza la situazione delle aquile e rilascia queste sue considerazioni tirando in ballo anche l’Europa League

Durante la diretta streaming del podcast di Dazn ovvero Step on Football, ha parlato Marco Parolo il quale analizza la situazione della Lazio da ex biancoceleste, e rilascia sulle aquile queste considerazioni citando anche l’Europa League

PAROLE – La Roma ha agguantato la Lazio in classifica, tempo fa sembrava impossibile tempo fa e a Roma si vive tanto questa lotta. Adesso il derby comincia a avere un peso diverso. La Lazio ha il discorso Europa League, è una strada che può portare a un sogno. Il Bodo/Glimt è una squadra che la Lazio può battere. Si è alzata un po’ la pressione, se prima giocava con leggerezza ora sta arrivando quella pressione che devi essere in grado di gestire e partite come quella col Torino devi portarle a casa

La Lazio ha l’Europa League e toglierà punti e partite, la Roma non ha un calendario facilissimo ma giocherà una volta a settimana. La rosa è importante, Dovbyk si è sbloccato. Il ritmo Europa ha un po’ spiazzato la Lazio che non deve prenderla sottogamba, quando hanno giocato col Viktoria Plzen sapevano già che avrebbero incontrato il Bodo e già ci pensavano. Invece, devono pensare a una gara per volta. Se pensi troppo in là rischi di pagarla