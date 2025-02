Parolo sicuro: «La Lazio merita di lottare per un posto Champions e per le rivali...»

Parolo, l’ex biancoceleste analizza la situazione della classifica odierna basandosi e soffermandosi in particolare sulla Lazio

Ai microfoni di Step on Football ha parlato Marco Parolo, il quale analizzando la situazione della classifica odierna si è soffermato sulla Lazio e la lotta Champions che la riguarda. Ecco cos ha detto a riguardo l’ex biancoceleste

PAROLE – La Lazio conferma un po’ il fatto che si sia ripresa e che ci tiene al quarto posto. Ha tutte le carte in regola per lottare per questa posizione e sarà dura per chi le è dietro andare a riprenderla