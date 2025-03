Parolo, l’aneddoto su Inzaghi ai tempi della Lazio: ecco cosa ha detto

Condividi via email

Nelle ultime ore l’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha raccontato un aneddoto su Simone Inzaghi, avvenuto ai tempi in cui erano insieme in biancoceleste.

L’ANEDDOTO – «Alla Lazio andava dai giocatori chiave e li prendeva sottobraccio per stimolarli, fargli una battutina o distrarli dalle pressioni esterne. Voleva tenerli sempre sul pezzo con chiacchiere sul campo, in palestra o nello spogliatoio, ma mai nel suo ufficio».