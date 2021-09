Repice: «Tifo Roma, ma ho esaltato il gol di Lulic. E su Immobile...»

Francesco Repice, in una lunga intervista, ha toccato anche la tematica Lazio: queste le parole del radiocronista

È stato il cantore del trionfo agli Europei, ma in realtà Francesco Repice è un radiocronista che ha fatto la storia. In un’intervista rilasciata a I Giornale, ha parlato della sua fede giallorossa, soffermandosi però anche sulla Lazio. Queste le sue parole.

LULIC – «Nella finale di Coppa Italia 2013 vinta dalla Lazio sulla Roma sembro laziale. Ho esaltato il gol di Lulic come se fosse un gol della Roma. Mia moglie laziale? Sì ma questa non ci ha impedito di avere rapporti civili».

IMMOBILE – «Due o tre anni fa dissi che Ciro Immobile, secondo me, non aveva una dimensione internazionale. Lui, con una gentilezza, un garbo e un’educazione rare, mi disarmò durante una chiacchierata in un aeroporto. Ho preso una bella lezione, da un ragazzo meraviglioso di grande dolcezza. Ecco, di Ciro mi piacerebbe essere amico».