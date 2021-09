David Luiz ha scelto il Flamengo: «Darò il massimo»

David Luiz, accostato anche alla Lazio, alla fine ha scelto il Flamengo: ecco le sue parole in conferenza stampa

«Ho scelto di venire qui per abbracciare tutte le sfide del Flamengo: tutte le ambizioni, le cose che vogliamo vincere e conquistare. Mondiale 2022? Se un giocatore non sogna la maglia della nazionale allora ha sbagliato lavoro. Ho sempre quell’ambizione. Darò sempre il massimo per il mio club, oggi il Flamengo e poi il futuro è nelle mani di Dio»