Parma Lazio, Bergonzi: «Acerbi su Cornelius? Non è chiaro ed evidente errore»

Parma Lazio, le parole dell’ex arbitro Bergonzi sul presunto fallo da rigore si Acerbi su Cornelius. Ecco cos’ha detto a TMW

Una vittoria che fa sognare sempre di più i tifosi biancocelesti: la Lazio vince 0-1 contro il Parma e vola a 53 punti in classifica, a un punto da Juventus e Inter. Gara contestata soprattutto verso la fine da D’Aversa sul presunto fallo da rigore di Acerbi su Cornelius. L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha detto la sua a TMW:

«Il Var non poteva far cambiare idea. Lui aveva fischiato l’intervento. L’arbitro vede prima l’attaccante che spinge il difensore. Per me era rigore, perché è nettamente inferiore quell’intervento rispetto a quello del difensore. Ma non è chiaro ed evidente errore».