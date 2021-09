Stringara: «Sarri e Gasperini sono i migliori allenatori del campionato»

Stringara ha elogiato Maurizio Sarri, indicato come miglior allenatore del campionato insieme a Gianpiero Gasperini

Paolo Stringara, intervenuto a TMW Radio, ha elogiato Maurizio Sarri, considerato il tecnico più importante della Serie A insieme a Gasperini dell’Atalanta. Un pensiero poi anche su Immobile:

«Se Sarri me lo aspettavo così incisivo? Lui e Gasperini per me sono gli allenatori migliori, quelli di cui riconosci subito le squadre. L’allenatore bravo è quello che propone un’idea».

SU IMMOBILE – «Difficoltà di Immobile con l’Italia? Perché per come gioca l’Italia non ha gli stessi spazi che trova nella Lazio. Ricordatevi che lui è nato con Zeman… Io fossi in Mancini lo lascerei fuori un paio di partite: nella Lazio ha la strada in discesa, in Nazionale no, ci sono sempre polemiche. Potrebbe giovare di questo trattamento