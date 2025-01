Paolo Cannavaro sicuro: «Solo Baroni mi colpisce per avere quelle caratteristiche di Conte. Ecco cosa ne penso»

Le parole di Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli sul tecnico della Lazio, Marco Baroni

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato a Il Mattino anche del tecnico della Lazio, Baroni. Di seguito le sue parole.

COSA GLI PIACE DI CONTE – «La semplicità apparente del suo gioco. Sembra facile, ma non lo è. Solo Baroni mi colpisce per avere le sue stesse caratteristiche. Conte è uno che non si vergogna a fare sporcare le mani alla sua squadra, non ha problemi a vincere anche in maniera spietata e cinica. Quando ero a Vercelli mostrai ai miei la gara degli azzurri a Empoli. Dissi: “I grandi vincono così, come ha fatto il Napoli”. Sono le vittorie per 1-0 che ti fanno sentire forte».