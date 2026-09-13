Pandev contro Lotito: «Cena con lui? Non la farei, gli direi una brutta parolaccia!»

Gorand Pandev, ex attaccante della Lazio, ha parlato del proprio rapporto con il presidente Claudio Lotito e della poca stima che ha per lui

Il rapporto tra Goran Pandev e Claudio Lotito continua a far parlare. L’ex attaccante di Lazio e Inter è tornato sull’argomento durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Crazy Calcio Show, raccontando un episodio che conferma come i rapporti con il presidente biancoceleste non siano mai realmente cambiati.

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L’ex centravanti macedone, protagonista con la maglia della Lazio negli anni della sua crescita calcistica, ha risposto a una domanda relativa a un possibile incontro con Lotito, lasciando trasparire ancora una certa distanza tra le due parti.

La frase pronunciata da Pandev è arrivata durante un simpatico siparietto nel corso della trasmissione, ma il contenuto delle sue parole ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi e degli appassionati. L’ex attaccante non ha nascosto il suo pensiero nei confronti del numero uno biancoceleste.

Pandev, la frase su Lotito durante l’intervista

Nel corso dell’intervento a Goran Pandev è stato chiesto se sarebbe disposto a sedersi a tavola per una cena con Claudio Lotito. La risposta dell’ex calciatore è stata diretta e senza particolari giri di parole. «Cena con Lotito? No. Cosa gli direi? Una parolaccia brutta», queste le parole dell’ex attaccante macedone.

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Una dichiarazione che ha riacceso i riflettori su una relazione caratterizzata da momenti complicati. Il rapporto tra Pandev e la società biancoceleste aveva vissuto una fase particolarmente delicata negli ultimi anni della sua esperienza alla Lazio, prima del successivo trasferimento all’Inter.

La storia tra Pandev e la Lazio resta comunque legata a importanti ricordi sportivi. Arrivato giovanissimo in biancoceleste, l’attaccante è riuscito a imporsi nel calcio italiano fino a diventare uno dei protagonisti della squadra romana.

Le sue parole su Lotito hanno quindi riportato alla luce una vicenda del passato che continua a suscitare interesse tra i sostenitori della Lazio e gli appassionati di calcio. Un rapporto mai realmente ricucito, almeno secondo quanto lasciato intendere dallo stesso Pandev durante la sua ultima intervista.