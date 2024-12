Panchina Milan, Fonseca è a rischio esonero: in caso di addio spunta il nome di un ex biancoceleste come successore

Panchina Milan, la posizione del portoghese visti i risultati dei rossoneri è delicata e tra i successori spunta anche un ex biancoceleste

La situazione in casa Milan a pochi minuti dalla supersfida con la Roma è delicatissima, con la classifica e i risultati che non sorridono affatto a Fonseca e il club vuole correre ai ripari. Secondo quanto viene riportato da Longari di Sportitalia, la società rossonera si sta guardando intorno in caso di situazione drastica con Fonseca, cautelandosi con un altro portoghese ex biancoceleste ossia Conceicao.