Pancaro: «E’ una Lazio bellissima! Ventotto punti in 10 gare non è un caso. Una soddisfazione per i tifosi che da anni non sognavano più» – Lazio News 24

Giuseppe Pancaro, ex terzino della Lazio, ha commentato l’ottimo momento della formazione di Gattuso prima in classifica dopo la vittoria con il Cagliari

L’esaltante cammino della Lazio ai vertici del campionato continua a far discutere ed ad arricchirsi del parere degli ex protagonisti del mondo biancoceleste. Intervenuto ai microfoni di RadioSei, l’ex difensore Giuseppe Pancaro ha espresso grande entusiasmo per la continuità e la qualità mostrate dalla squadra:

«E’ una Lazio bellissima, non è un momento. Ventotto punti in 10 gare non è un caso. C’è del valore, grande merito da parte di Gattuso. Finalmente anche la soddisfazione per i tifosi che da anni non sognavano più e adesso stanno gioendo».

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La forza mentale della Lazio

Un altro aspetto fondamentale analizzato da Pancaro riguarda la capacità del gruppo di astrarsi dal contesto ambientale dello stadio Olimpico e di mantenere altissimo il livello di concentrazione:

«Questo è un ulteriore merito di questo gruppo perché la difficoltà ambientale è oggettiva da anni. La sensazione è che loro ora non avvertano questo problema. Sicuramente giocare una gara come quella col Cagliari davanti a 13000 spettatori rispetto ad uno stadio pieno qualcosa toglie sempre. Questa squadra è talmente forte, concentrata, unita e compatta che riesce ad andare oltre».

La gestione degli obiettivi biancocelesti

Infine, soffermandosi sulle prospettive a lungo termine e sulle ambizioni europee o tricolori della formazione capitolina, Giuseppe Pancaro ha suggerito la linea da seguire per non far schiacciare i calciatori dal peso delle aspettative:

«C’è un momento in ogni stagione in cui ci si accorge che l’obiettivo postosi è cambiato. Quale sarà questo momento in cui magari dai 40 punti si passa a pensare ad una coppa europea? Gattuso in tal senso è bravissimo. L’unica cosa che non deve fare la Lazio è quella di mettersi pressione. Eventualmente penso se ne possa parlare in primavera, al momento fanno benissimo a giocare pensando ad una gara alla volta senza mettersi addosso pressione».