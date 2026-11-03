Lazio, novembre ricco di impegni: le gare in programma per i biancocelesti – Lazio News 24

Lazio, mese ricco d’impegni per la formazione di Gennaro Gattuso! I biancocelesti dovranno confermarsi nonostante le insidie in campionato

La Lazio vive una prima parte di stagione da vera protagonista, forte del primato solitario in classifica e di un rendimento offensivo e caratteriale eccezionale. Il gruppo guidato da Gennaro Gattuso ha dimostrato una solidità impressionante, superando brillantemente gli ostacoli e conquistando vittorie pesanti che esaltano l’entusiasmo della piazza. Tuttavia, per difendere la vetta della graduatoria e confermare le ambizioni scudetto, la squadra è attesa adesso da un ciclo di impegni estremamente probante e ravvicinato.

Ultimissime Lazio LIVE: retroscena clamoroso di mercato su Pinamonti! News sul rinnovo di Isaksen e l’intervista a Cragnotti

Il calendario di novembre e la pausa per le nazionali

Il mese di novembre si prospetta caldissimo e ricco di insidie per la compagine capitolina, chiamata a mantenere alta la concentrazione nonostante i vari impegni e la consueta pausa per le nazionali. Si comincia subito con un big match imperdibile in trasferta contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30. Successivamente, dopo la sosta dedicata alle selezioni delle nazionali che permetterà allo staff tecnico di ricaricare le energie e oliare i meccanismi tattici, la Lazio tornerà in campo sabato 21 novembre alle ore 15:00 per la sfida casalinga contro il Lecce. Il tour de force mensile si chiuderà con un’altra trasferta molto delicata sul campo del Torino, fissata per sabato 28 novembre alle ore 18:00, prima di inaugurare il mese successivo con il big match interno contro l’Atalanta previsto per il 6 dicembre.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Le prospettive e la gestione del gruppo

Affrontare questo delicato trittico di partite richiederà il massimo dispendio di energie e il contributo di tutta la rosa a disposizione. Mister Gennaro Gattuso avrà il compito fondamentale di gestire le risorse fisiche e mentali dei propri uomini, sfruttando i giorni di sosta per recuperare eventuali acciacchi e mantenere intatta la fame di vittoria. La capacità di mantenere i “piedi a terra” e di lottare su ogni pallone rappresenterà l’arma in più per i biancocelesti, determinati a proseguire la propria marcia trionfale in campionato e a difendere con le unghie e con i denti il primo posto in classifica.