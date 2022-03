Pancaro: «La Lazio è una squadra incompiuta. La speranza è che...»

Giuseppe Pancaro ha parlato a TMW Radio alla vigilia del match tra Cagliari-Lazio: le sue dichiarazioni

LAZIO – «In questo momento la Lazio è una squadra incompiuta. Rispetto alla Roma ha investito molto meno cambiando poco. Qualcosa di quello che vuol far vedere Sarri si intravede, la speranza è che col tempo migliori».

IMMOBILE – «Oltre ad Immobile la Lazio ha un giocatore come Milinkovic-Savic che può giocare nei big club europei. Stessa cosa vale per Luis Alberto. Poi con Immobile parti praticamente ogni partita con un gol di vantaggio, oggi è paragonabile ai più forti attaccanti in Europa ed è giusto che a livello di nazionale gli venga riconosciuto questo status. Non capisco lo scetticismo intorno a lui, basta guardare i suoi numeri».

CAGLIARI-LAZIO – «Non è mai facile per nessuno andare a giocare a Cagliari. Lì c’è un attaccamento viscerale con la squadra, quindi sarà una partita difficile per la Lazio».