Pancaro: «Taylor mi sembra un buon giocatore! Ratkov lo conosco poco»

Giuseppe Pancaro, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in un’intervista esclusiva in merito al momento dei biancocelesti. Le sue parole

In casa Lazio si stanno susseguendo diverse vicende che fanno discutere assai. Dal mercato alla situazione delicata relativa al percorso in campionato. Ai taccuini di LazioNews24 è intervenuto l’ex biancoceleste Giuseppe Pancaro per fornire il suo punto di vista in merito ai temi caldi. Di seguito ve ne proponiamo uno:

Sono arrivati a Formello alcuni giocatori particolari e semi sconosciuti come Ratkov e Taylor in particolare. Lei cosa ne pensa? Basteranno a sopperire agli addii di leader come Castellanos, Guendouzi?

«Castellanos e Guendouzi erano due giocatori forti e importanti quindi sono state due perdite pesanti per la Lazio. Ratkov lo conosco poco, Taylor mi sembra un buon giocatore ed è anche giovane poi non so se questi acquisti possano sopperire alle cessioni. Questo poi lo dirà il campo».

