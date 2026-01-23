Pancaro: «La Lazio purtroppo è in una crisi profonda. Momento più basso per Lotito. Su Castellanos e Guendouzi…» – ESCLUSIVA

Pancaro ha analizzato e commentato in esclusiva per Lazionews24 la situazione attuale dei biancocelesti e le difficoltà del momento

La situazione attuale della Lazio è allarmante. Lo dicono i numeri, le statistiche e i risultati recenti come il pesante 0-3 incassato dal Como di Cesc Fabregas. Ad intervenire direttamente ai microfoni di LazioNews24 è stato l’ex terzino di Milan Lazio e Cagliari Giuseppe Pancaro! Il difensore, che vanta nel proprio curriculum ben due campionati di Serie A, tre Supercoppe, due coppe Italia e diversi trofei europei, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attualità biancoceleste. Le parole:

Sei stato una colonna portante della Lazio e questo mi porta a chiederle se vedi qualche possibilità per i capitolini di ritornare ai livelli di inizio millennio? In caso contrario quali sono le sue aspettative nei confronti della squadra di Sarri per questa stagione

«La Lazio purtroppo in questo momento è in una crisi profonda, questo è sicuramente il momento più basso della gestione Lotito. Allo stato attuale sembra impossibile immaginarsi una Lazio che possa tornare ai livelli di quella del 2000. Per quanto riguarda il posizionamento in classifica quest’anno sembra difficile poter migliorare la posizione attuale alla luce anche delle cessioni, sicuramente non è una classifica che può rendere felici i tifosi biancocelesti e la squadra di Sarri dovrebbe ambire ad una posizione migliore».

Cosa ne pensi della gestione di Lotito ed in particolare sul recente confronto acceso con Sarri sulla base del fatto che non ha voce in capitolo per delle decisioni e che sono arrivati dei rinforzi da lui non conosciuti e sul dibattito tra presidente e allenatore esploso sui media negli ultimi giorni? Può portare ad una scissione da parte dell’ex allenatore di Juve e Chelsea?

«La sensazione dall’esterno è che non ci sia sintonia tra allenatore e società e questo non fa altro che peggiorare il momento negativo che sta attraversando la squadra».

Sono arrivati a Formello alcuni giocatori particolari e semi sconosciuti come Ratkov e Taylor in particolare. Lei cosa ne pensa? Basteranno a sopperire agli addii di leader come Castellanos, Guendouzi?

«Castellanos e Guendouzi erano due giocatori forti e importanti quindi sono state due perdite pesanti per la Lazio. Ratkov lo conosco poco, Taylor mi sembra un buon giocatore ed è anche giovane poi non so se questi acquisti possano sopperire alle cessioni. Questo poi lo dirà il campo».

Hai giocato anche nel Milan nella tua gloriosa carriera, come vedi la corsa scudetto dei rossoneri in questa stagione? E chi è la favorita per il titolo e per accedere alla prossima Champions League?

«Il Milan sta facendo sicuramente un ottimo campionato, Allegri sta svolgendo un ottimo lavoro ed i risultati sono sicuramente dalla sua parte. Allo stato attuale penso che possa provare a competere anche per vincere lo scudetto. Sicuramente una delle favorite per un piazzamento in Champions»

Hai anche qualche parola in merito alla stagione del Cagliari? E che ricordo ti ha lasciato il club isolano?

«Ma io ho un ricordo bellissimo dei miei cinque anni a Cagliari. Sono stati cinque anni stupendi, sono rimasto molto legato al club e alla Sardegna. Il Cagliari mi ha dato la possibilità di prepararmi per essere pronto poi quando sono passato alla Lazio quindi sono molto grato al Cagliari e porto sempre nel mio cuore i cinque anni trascorsi lì. In campionato sta facendo bene! Sta facendo anche molto bene l’allenatore essendo un esordiente la sensazione è che ci sia un’unità di intenti, uno spirito di gruppo importante e quindi mi auguro che quest’anno il Cagliari riesca, a differenza degli altri anni, a raggiungere una salvezza meno sofferta!».

Si ringrazia Giuseppe Pancaro per la cortesia e la disponibilità dimostrate nel corso di questa intervista.

LEGGI ANCHE: Romagnoli VS Lotito, scintille tra i due: «Mi avevi detto che avresti rinnovato». «Voglio andare via!»