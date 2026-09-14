Pancaro: «Il Milan ha trovato delle difficoltà con la Lazio! Va dato merito ad Amorim»

Giuseppe Pancaro ci ha tenuto a dire la sua in merito a quanto emerso dalla gara Lazio-Milan! Le dichiarazioni

La prestazione della Lazio contro il Milan, terminata con il risultato di 2-2, continua a raccogliere commenti e analisi. Tra gli interventi più interessanti c’è quello di Giuseppe Pancaro, ex giocatore biancoceleste e rossonero, che ai microfoni di Radio Sportiva ha espresso le proprie considerazioni sulla sfida dell’Olimpico. Pancaro ha analizzato il rendimento della formazione guidata da Gennaro Gattuso, soffermandosi sugli aspetti emersi durante il match, sull’atteggiamento della squadra e sulle indicazioni arrivate dal confronto contro un avversario di alto livello come il Milan.

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PARTITA – «Amorim è stato bravo a cambiare l’inerzia di una partita che sembrava ormai indirizzata verso un esito negativo per il Milan. È un allenatore arrivato da poco e deve ancora prendere confidenza con il calcio italiano. Nel nostro Paese ci sono sicuramente tante difficoltà nel sistema calcio, ma per quanto riguarda la preparazione delle gare e l’aspetto tattico credo che gli allenatori italiani siano tra i migliori al mondo. Per questo motivo probabilmente non si aspettava una Lazio capace di imporgli quel tipo di partita, ed è anche per questo che il Milan ha trovato così tante difficoltà nella prima parte della sfida».

AMORIM – «Va dato merito ad Amorim di aver individuato il problema e di aver corretto la squadra attraverso i cambi. Modric resta un campione assoluto, ma se viene lasciato giocare in un contesto molto aperto, fatto di duelli individuali e tanta intensità, può andare in difficoltà contro giocatori più dinamici come Frattesi, che ha una gamba diversa. La scelta di inserire Musah ha permesso al Milan di pareggiare la forza fisica della Lazio e di ritrovare equilibrio. Poi con Pulisic i rossoneri hanno iniziato a creare maggiori problemi alla difesa biancoceleste, perché con i suoi movimenti e la sua capacità di svariare ha tolto punti di riferimento agli avversari. Credo quindi che Amorim sia stato più bravo nella lettura durante la partita che nelle scelte iniziali».