Biglietti Venezia Lazio, tutte le informazioni sull’acquisto dei tagliandi

Biglietti Venezia Lazio, sono state rese note tutte le informazioni relative all’acquisto dei ticket per la gara del Penzo

Il 19 settembre alle ore 20:45 andrà in scena presso lo stadio Pier Luigi Penzo Venezia Lazio! (5° turno Serie A). Nella giornata odierna sono state svelate tutte le informazioni necessarie in merito alla vendita dei tagliandi. Vi riportiamo il comunicato di seguito:

COMUNICATO – Il Venezia FC comunica ai tifosi biancocelesti che dalle ore 15:00 di martedi 15 settembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Venezia-Lazio, in programma sabato 19 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

Il sito Internet di Vivaticket

Punti vendita circuito Vivaticket

Il prezzo del settore “Curva Ospiti” (capienza ridotta a 500 posti) è di € 40 intero più € 1,50 come diritto di prevendita.

Il titolo d’ingresso include parcheggio e servizio navetta andata e ritorno verso il settore dedicato.

Restrizioni come da determina dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e confermate dal G.O.S.:

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze di Gattuso e Zaccagni, le parole di Noslin e le novità su Icardi

– Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. Lazio Millenovecento nel limite stabilito dall’Autorità di P.S. di 500 posti disponibili.

– Divieto del cambio nominativo.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre.

I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio PL Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Si ricorda che i biglietti del settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi di non recarsi a Venezia se sprovvisti di biglietto.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

I cancelli apriranno due ore prima del calcio d’inizio, salvo differenti comunicazioni. L’ingresso riservato ai tifosi ospiti è il numero 5 (Curva Ospiti). Per l’accesso allo stadio è necessario esibire il biglietto unitariamente ad un documento d’identità in corso di validità. In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a fare attenzione in particolare ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso dello Stadio».