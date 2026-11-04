L’analisi di Pancaro: strappo insanabile tra tifosi e proprietà, ma la squadra ha i mezzi per competere

Lazio, Pancaro promuove la profondità della rosa, ma esclude il ritorno della tifoseria biancoceleste allo stadio

Il brillante percorso vissuto dalla compagine capitolina in questo avvio di stagione continua ad attirare elogi e pareri autorevoli da parte dei grandi ex protagonisti del passato. Tra i principali estimatori del lavoro svolto dallo staff tecnico c’è anche Giuseppe Pancaro, ex difensore biancoceleste che ha condiviso importanti esperienze in carriera con l’attuale allenatore.

L’ex giocatore ha analizzato il carattere e la mentalità vincente del tecnico calabrese, svelando i fattori chiave che stanno permettendo alla squadra di lottare nelle zone altissime della classifica del massimo campionato italiano, mostrando una compattezza straordinaria sul rettangolo verde.

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Il pensiero di Giuseppe Pancaro sulla rosa della Lazio e sulla frattura con la presidenza

Nel corso del suo intervento, l’ex difensore si è soffermato su aspetti centrali per l’ambiente romano, analizzando la profondità dell’organico e il difficile rapporto tra la tifoseria e i vertici societari.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Pancaro: «Non sono d’accordo perché la Lazio ha un solo impegno a settimana e oggi ci sono fuori giocatori come Cataldi, Marusic, Rovella e Gudmundsson. Gattuso lo sapeva e sa anche, come sostengo io, che i tifosi non torneranno perché la frattura con Lotito è insanabile».

Una riflessione lucida e diretta che fotografa senza filtri le dinamiche extracampo che accompagnano il cammino della formazione biancoceleste.

Le prospettive della Lazio e il giudizio di Giuseppe Pancaro sul campionato

Guardando al prosieguo della stagione e alle reali possibilità di competere per traguardi prestigiosi, Giuseppe Pancaro ha voluto sottolineare i punti di forza della squadra e l’equilibrio generale che regna nel torneo.

«Alla fine del girone di andata valuteremo dove si troverà la Lazio e giudicheremo. È un campionato senza padroni, l’Inter non è più come prima, la Roma ha tanti impegni, il Como sta nascendo adesso, Juve e Napoli arrancano, il Milan cerca un’identità. Attenzione, perché la Lazio è solida e gioca sempre con molto coraggio, non ha paura di nessuno, proprio come Rino».