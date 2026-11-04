Tegola Lazio, stop per Zaccagni: gli esami confermano la lesione. Out con il Napoli e non solo

Zaccagni si ferma sul più bello: lesione muscolare, ansia Lazio per i tempi di recupero. Le ultime novità trapelate

Il momento magico vissuto dalla compagine biancoceleste nel massimo campionato viene improvvisamente oscurato da una notizia che gela i tifosi e scombussola i piani tattici dello staff tecnico in vista dei prossimi appuntamenti cruciali.

La marcia trionfale della squadra si scontra con la dura realtà dell’infermeria, dove la situazione è precipitata nelle ultime ore a causa di un infortunio ben più grave del previsto.

Il tecnico Gennaro Gattuso perde infatti il suo punto di riferimento offensivo e leader carismatico, costretto a un lungo periodo di stop forzato che priverà il club capitolino di una pedina fondamentale nello scacchiere tattico del campo.

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Gli esami strumentali e la gravità dell’infortunio per Mattia Zaccagni nella Lazio

Le sensazioni negative registrate al termine dell’ultima uscita ufficiale hanno purtroppo trovato conferma nei verdetti clinici diramati dallo staff medico.

Se in un primo momento, vedendo il giocatore uscire dal rettangolo verde visibilmente zoppicante, si era pensato a una banale e transitoria contusione di gioco, gli accertamenti medici hanno svelato una realtà ben diversa.

Sottoposto a esami strumentali approfonditi, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha evidenziato uno stiramento del quadricipite della coscia sinistra che cancella ogni dubbio sulla natura del problema, rivelatosi di ben altra gravità rispetto alle prime stime della vigilia.

I tempi di recupero e le partite che salterà Mattia Zaccagni con la Lazio

La diagnosi impone adesso la massima cautela e apre a uno scenario di totale emergenza in vista dei prossimi impegni ufficiali della squadra capitolina.

L’attaccante salterà con assoluta certezza il super big match in programma in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, ma il forfait rischia di prolungarsi sensibilmente.

Mattia Zaccagni dovrà osservare almeno un mese di stop, a rivelarlo l’emittente Radiosei. Si attendono ulteriori aggiornamenti.