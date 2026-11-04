Gabriele: «Lazio-Cagliari? Il gol di Pinamonti per me è regolare! Colombo ha gestito correttamente la situazione»

Marco Gabriele, ex arbitro, ha analizzato le dinamiche sorte dalla gara dell’Olimpico andata in scena con il Cagliari

Il gol di Andrea Pinamonti, arrivato nel finale di Lazio-Cagliari, continua a essere uno degli episodi più discussi della decima giornata di Serie A. La rete del 2-1 è nata dopo una pallonata ricevuta da Deiola, rimasto a terra mentre l’azione è proseguita fino alla conclusione vincente dell’attaccante biancoceleste.

Sul caso è intervenuto l’ex arbitro Marco Gabriele, ai microfoni di Radio Radio, fornendo una lettura precisa dell’episodio. Di seguito la sua analisi:

IL GOL DI PINAMONTI – «A mio avviso Colombo ha gestito correttamente la situazione e la rete è regolare. Dopo la conclusione di Dele-Bashiru, il pallone è rimasto per alcuni secondi a disposizione dei giocatori del Cagliari, prima che l’azione proseguisse. Questo è un elemento importante nella valutazione dell’episodio».

LA DECISIONE DI COLOMBO – «L’arbitro non è obbligato a interrompere automaticamente il gioco ogni volta che un calciatore viene colpito dal pallone. Lo deve fare quando ritiene che ci sia un infortunio grave. Per questo, secondo la mia valutazione, Colombo ha fatto bene a lasciar proseguire l’azione».

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