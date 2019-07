Paideia, visite mediche per la Lazio: ecco i presenti – FOTO & VIDEO

Primo giorno di visite mediche per i giocatori della Lazio: oggi in programma l’arrivo di Inzaghi, dei portieri e dei difensori

Primo giorno di visite mediche per i giocatori della Lazio che, questo pomeriggio, si ritroveranno a Formello per il primo allenamento della stagione. La nuova stagione dei biancocelesti inizia così. Nella giornata di ieri, si sono sottoposti ai controlli di routine anche i mebri dello staff di Inzaghi, oggi in programma i test per: l’allenatore piacentino; Patric; Cataldi; Adamonis; Proto; Guerrieri e Luiz Felipe. A dare il buongiorno, è proprio il mister che per primo è arrivato in clinica.