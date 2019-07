Formello, la Lazio torna sul campo: domani il primo allenamento

La Lazio torna ad allenarsi: domani, a Formello, la prima seduta della nuova stagione. Alle ore 18 sono attesi staff, mister e squadra

È tempo di abbandonare le infradito e rimettere gli scarpini. Finite le vacanze, i giocatori della Lazio tornano sul campo. Domani, i ragazzi del mister si ritroveranno a Formello per inaugurare la nuova stagione con il primo allenamento. Come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, alle ore 18 saranno riuniti per rispondere agli ordini del mister ed iniziare a mettere in cantiere il prossimo campionato. Una breve sosta nel quartier generale, prima della partenza ufficiale per il ritiro di Auronzo di Cadore.