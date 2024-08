Pagelle Udinese Lazio: DISASTRO generale, si salvano in pochi. La difesa... - VOTI

Pagelle Udinese Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la seconda giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Udinese-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 5.5: qualche responsabilità di troppo sul gol di Thauvin, si fa infilare troppo facilmente questa sera.

LAZZARI 6: corre e non si ferma mai, mette cross a ripetizione interessanti che gli attaccanti non riescono però a sfruttare.

CASALE 4.5: serata horror per lui, colpevole sul primo gol dei friulani. Esce all’intervallo per infortunio. (46′ PATRIC 5: se il compagno ci mette lo zampino sul primo gol, lui è responsabile sul secondo. In ritardo su Thauvin nella chiusura).

ROMAGNOLI 5: anche lui distratto sul gol di Lucca, in generale meno preciso del solito. Troppo reiterate le proteste nei confronti dell’arbitro, prende un giallo evitabile.

MARUSIC 4.5: non spinge mai, l’Udinese dalla sua parte sfonda quando e come vuole. (82′ HYSAJ SV).

GUENDOUZI 5.5: tanti, troppi errori in fase di impostazione che fanno capire che non sia il suo compito. Meglio con il passare dei minuti, ma la sua solita foga stavolta non basta.

VECINO 5: anche lui troppo impreciso, sbaglia tanti appoggi. Unica nota positiva i soliti inserimenti in area, ma la traversa gli dice di no.

DELE-BASHIRU 5.5: meno positivo rispetto all’esordio. Prova a metterci il fisico, poi esce dal match piano piano. (60′ DIA 6: entra con voglia, collega i reparti e riempie l’area come chiedeva Baroni alla vigilia).

NOSLIN 5.5: si sbatte continuamente, tanto impegno ma anche pochi guizzi in una serata storta per la Lazio. (60′ ISAKSEN 6.5: il suo tap-in dà speranza nel finale, ma prima non era entrato con troppa convinzione per fare la differenza).

CASTELLANOS 5.5: anche lui tra gli ultimi ad arrendersi, difetta di precisione al momento di calciare e non trova il gol.

ZACCAGNI 5.5: anche lui fumoso, va a tratti e non trova la giocata giusta. Poco pericoloso dalle parti di Okoye, il capitano manca all’appuntamento importante. (82′ TCHAOUNA SV).

BARONI 4.5: ancora una volta approccio sbagliato, che poi incanala la partita verso la prima sconfitta stagionale. In generale una pessima Lazio, che va avanti a giocate individuali.