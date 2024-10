Pagelle Tavares, si deve adattare agli eventi, e nel duello con Cambiaso...

Pagelle Tavares: il terzino si deve adattare all’inferiorità numerica della Lazio per tre quarti di partita: ecco come lo giudicano i giornali

La sconfitta della Lazio contro la Juve e l’aver dovuto giocare per tre quarti di partita in inferiorità numerica ha influito sulle pagelle Tavares: il terzino non ha avuto occasione durante la partita di fare la sua differenza con i suoi strappi e lo strapotere fisico che ha mostrato in altre partite e anzi, alla fine è uscito zoppicando. Di seguito i voti sui giornali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «La piega che prende la gara gli impedisce di sprigionare la consueta spinta offensiva. Dietro però si fa apprezzare e, tenta anche di ribaltare l’azione».

CORRIERE DELLO SPORT 6 – «Gladiatorio, non ciclonico. Cambiaso l’ha reso terreste, non ha mai sfondato. Partita in altalena. Fuori per Crampi».

TUTTOSPORT 7 – «Un pilastro sulla fascia, svolge appieno entrambi le fasi: ogni volta che si libera e scende semina il pericolo tra le file bianconere. Esce zoppicando».

IL MESSAGGERO 6 – «Testa a testa con Cambiaso che l’azione migliore la realizza dall’altra parte: dopo l’espulsione si preoccupa solo della fase difensiva. Eccessiva l’esuberanza con cui gestisce un paio di uscite nella ripresa: si incaponisce nei testa a testa invece di appoggiarsi ai compagni».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «L’avvio è il trailer della grande stagione che sta facendo, con slalom alla Tomba».