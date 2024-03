Pagelle Lazio-Juve: Marusic da impazzire, la difesa non fa passare neanche l’aria

Pagelle Lazio-Juve: i voti ai protagonisti del match valido per la trentesima giornata della Serie A 2023/24

(inviato all’Olimpico) – I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio-Juve, match valido per la trentesima giornata di Serie A.

MANDAS 6.5: pochi interventi ma decisivi, il greco è sempre attento quando la Juve (poche volte) arriva dalle sue parti

CASALE 6.5: non dà respiro all’attacco bianconero, sempre attento su Kean, con le buone e con le cattive

ROMAGNOLI 7: dietro il lavoro da fare stasera è ordinaria amministrazione, visto che Kean è avversario praticamente innocuo quando si scontra su di lui

GILA 7: si conferma il solito muro, dalle sue parti non passa neanche l’aria. E quando decide di partire palla al piede…

MARUSIC 7.5: fa impazzire completamente De Sciglio. Poi quel gol con un inserimento da perfetto attaccante che fa esplodere l’Olimpico e consegna i primi tre punti a Tudor

CATALDI 6.5: regia e verticalizzazioni sempre precise, darla a lui è come metterla in banca anche nei pochi momenti di difficoltà (80′ VECINO SV)

KAMADA 7: finalmente una risposta sul campo dopo le tante critiche e la bolla da oggetto misterioso. Ha tanta voglia e lo dimostra in continuazione (80′ GUENDOUZI 7: gli bastano poco più di 10 minuti per pennellare il migliore dei cross sulla testa di Marusic che deve solo spingerla dentro)

ZACCAGNI 5.5: tanto lavoro di sacrificio ma in avanti punge troppo poco. Da uno come lui ci si aspetta giustamente di più (83′ LUIS ALBERTO 6.5: pochi palloni toccati ma inventa una quantità enorme di occasioni).

FELIPE ANDERSON 6.5: tutt’altra cosa rispetto a Zaccagni, davanti alla squadra che vuole portarlo via dalla Lazio non si fa emozionare e mette due volte in porta Castellanos.

PEDRO 5.5: anche lui ci prova ma punge poco. Corretto il cambio (57′ ISAKSEN 6.5: Iling da quela parte lascia autostrade, il danese se le prende tutte. Vivace, prova sempre ad accendere la miccia).

CASTELLANOS 5: sciupa un paio di buone occasioni che potevano restare sul groppone se non fosse stato per Marusic nel finale. (57′ IMMOBILE 5.5: si vede poco anche lui).

TUDOR 7: non sarà ancora la sua Lazio, ma questo è certamente un ottimo inizio. Soffre pochissimo e, con un Castellanos più preciso, chissà quanti gol avrebbe fatto…