Pagelle Lazio Empoli: Zaccagni suona la CARICA, Nuno Tavares PENNELLA. E Pedro... - VOTI

Pagelle Lazio Empoli: i voti ai protagonisti del match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25

PROVEDEL 6: poco chiamato in causa, sfortunato protagonista sul gol dell’1-0 quando scivola in area

LAZZARI 6: solita corsa e solito sacrificio per quel tanto che rimane in campo. Esce per infortunio sulle sue gambe. (38′ MARUSIC

GILA 6: fa la sua gara con ordine, sul gol può fare poco altro per impedire a Esposito di battere a rete

ROMAGNOLI 5.5: non perfetto sul gol dell’Empoli, sovrastato da Esposito nell’occasione. Altra prestazione con tante, troppe sbavature

NUNO TAVARES 7: ormai finiti gli aggettivi, ennesimo assist di questo inizio stagione che sta dominando ogni volta che fugge in avanti. Meglio di lui, in Europa, il solo Saka (85′ PELLEGRINI SV)

GUENDOUZI 7: ennesima gara in cui te lo ritrovi ovunque, a rincorrere chiunque e a dare manforte al compagno in difficoltà. Si può dire poco su di lui

ROVELLA 6.5: pulizia e precisione, bravo anche quando c’è bisogno di chiudere le linee di gioco e recuperare il pallone. Sempre più titolare di questa squadra

ISAKSEN 5.5: cerca il guizzo, la giocata che però oggi gli manca. (72′ PEDRO 7: entra e spacca la traversa, decisivo come col Nizza. E alla fine tutto l’Olimpico canta ancora per l’eroe della gara)

DIA 6: gara di sacrificio, si sbatte ma non incide come al solito. Voto che si rialza quando si prende il rigore che Castellanos però sbaglia. (85′ CASTROVILLI SV)

ZACCAGNI 7.5: primo gol su azione, la capocciata del capitano carica la Lazio verso la rimonta. Lascia il rigore in segno di altruismo al Taty: poteva essere la doppietta e la ciliegina su una gara in cui non molla un centimetro (85′ NOSLIN SV)

CASTELLANOS 6.5: è vero, il rigore non lo calcia benissimo e Vasquez sembra avercela con lui superandosi a più riprese quando il Taty va al tiro. Constatato questo si trasforma in assistman e manda in gol Pedro per il 2-1

BARONI 7.5: altri tre punti e terzo posto in saccoccia, ormai è sempre più Baronismo latitante. Questa Lazio vince e convince quando accelera, anche nelle difficoltà sa come reagire. Unico neo un altro gol subito a inizio gara, cosa su cui lavorare