Lazio Empoli: sintesi, tabellino, risultato, cronaca

Il match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25 tra Lazio ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo la vittoria in Europa con il Nizza, la Lazio ospita l’Empoli all’Olimpico nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Lazio-Empoli 2-1: sintesi e moviola

90’+6 – FINISCE QUI! Vince ancora la Lazio all’Olimpico e vola al terzo posto in classifica

90’+5 – Cross dalla destra di De Sciglio, colpo di testa di Cacace che era andato a chiudere sull’altra fascia. Palla alta

90’+1 – Castrovilli a un passo dal gol! Destro a giro che si spegne fuori di un soffio dopo aver fatto la barba al palo

90’+1 – Vasquez miracoloso su Castellanos! Conclusione a botta sicura del Taty, il portiere si oppone e devia col corpo

90′ – Segnalato il recupero, si giocherà per altri sei minuti

85′ – Dentro Pellegrini per Nuno Tavares, Castrovilli per Dia e Noslin per Zaccagni

83′ – PEDROOOOOO! Spacca la traversa e la porta, destro imprendibile dello spagnolo dopo l’assist di Castellanos che l’aveva liberato in area

82′ – Nell’Empoli Colombo per Solbakken e De Sciglio per Esposito

82′ – Fallo tattico di Grassi ai danni di Pedro, ammonito l’azzurro

82′ – La Lazio non perde tempo e cerca di giocare ogni pallone in avanti a caccia del 2-1

79′ – Occasione Lazio! Stop e tiro di Zaccagni da fuori, palla che esce ma non di molto

78′ – Giallo per Gyasi che ferma fallosamente Zaccagni in ripartenza

74′ – Esterno di Zaccagni a cercare Castellanos, Vasquez in uscita anticipa il Taty e fa suo il pallone

72′ – Nella Lazio dentro Pedro al posto di Isaksen

72′ – Colpo di testa di Ismajli che prende il tempo a Guendouzi, palla a lato

71′ – Pericoloso cross di Henderson dalla destra che prende una traiettoria insidiosa, Provedel deve mettere in angolo

66′ – Punizione di Zaccagni in mezzo, Goglichidze cancella il destro di Castellanos verso la porta

64′ – Nell’Empoli Henderson per Anjorin ed Ekong per Fazzini

61′ – Prova ad abbassare i ritmi l’Empoli, mentre la Lazio vorrebbe accelerarli in cerca del 2-1

57′ – Zaccagni rientra e cerca Isaksen, sinistro del danese debole e bloccato senza problemi dal portiere

52′ – Giallo per Castellanos, intervento in ritardo su Ismajli

50′ – Para il rigore Vasquez! Tiro centrale, respinge Vasquez, poi sulla respinta di testa il Taty mette fuori

49′ – RIGORE LAZIO! Nuno Tavares porta avanti il contropiede, mette in mezzo per Dia che viene abbattuto da Pezzella, Isaksen tira e il pallone viene respinto. Vantaggio che non si concretizza, Ayroldi indica il dischetto

46′ – Iniziata la ripresa del match

45’+3′ – FINE PRIMO TEMPO

45’+3′ – GOL LAZIO – Ancora un assist di Tavares (quinto stagionale), palla per la testa di Zaccagni che di testa infila sul palo lontano. Si tratta del primo gol stagionale su azione per il capitano.

45’+1′ – Proteste della Lazio: Isaksen trova il fondo e mette il cross, palla che finisce fuori con una deviazione di Viti, ma l’arbitro dà rimessa dal fondo.

45′ – 3 minuti di recupero

45′ – Grande progressione di Rovella sulla destra che scappa via a tutti, giocatori della Lazio compresi! Raggiunto il fondo crossa in mezzo, ma non ci sono compagni per riceverla

44′ – Ripartenza Lazio, palla per Isaksen sulla corsa: entra in area e prova il diagonale con il destro, fuori di poco

38′ – Non ce la fa Lazzari: possibile problema al quadricipite per lui. Al suo posto dentro Marusic

36′ – Lazzari a terra: assistito dallo staff medico biancoceleste, possibile fastidio muscolare?

33′ – Ancora Empoli in avanti: colpo di testa di Viti che trova la pronta reazione di Provedel

28′ – Cross dalla destra di Lazzari con il mancino, Ismajli anticipa e mette in corner.

25′ – Break dell’Empoli a spezzare il forcing laziale: Anjorin dal limite mira all’incrocio alla sinistra di Provedel, pallone che finisce sul palo di sostegno della porta.

23′ – Taty ancora il più pericoloso: conclusione di potenza dal limite, Vasquez rimedia in angolo.

19′ – Castellanos trova il fondo in con un bel gesto tecnico – tacco a saltare l’avversario con il sombrero -: palla indietro per Rovella che ci prova dal limite di potenza, ma la difesa toscana mura.

16′ – Ancora una occasione, questa volta con Castellanos: anche lui da posizione defilata, ma Vasquez è attento

14′ – Punizione posizione molto defilata sull’out destro per la Lazio: Isaksen prova la conclusione a rete e Vasquez che salva mettendo in angolo.

10′ – Occasione Lazio! Biancocelesti subito pericolosi e vicini al pari: cross di Lazzari e Dia anticipa il suo marcatore, deviazione col piatto e pallone fuori di un soffio.

9′ – GOL EMPOLI – Sebastiano Esposito sblocca il risultato! Pezzella recupera palla e serve Solbakken: palla al centro per Esposito alle spalle di Romagnoli, Provedel scivola e pallone che finisce in fondo alla rete dopo il colpo di testa

8′ – Ancora Zaccagni: cross ancora una volta di Lazzari, palla al centro ma non si coordina bene per la rovesciata

7′ – Occasione di Zaccagni: cross di Lazzari dove si accentra il numero 10 libero di saltare: colpo di testa sporco e pallone a lato.

2′ – Dia e Castellanos si cercano subito con le triangolazioni: bene la difesa dell’Empoli a disinnescare il dai e vai delle due punte biancocelesti.

1′ – Calcio d’inizio, primo possesso per la Lazio.

Migliore in campo Lazio

Zaccagni

Lazio-Empoli 2-1: risultato e tabellino

Reti: 9′ Esposito, 45’+3 Zaccagni, 83′ Pedro

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (38′ Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (85′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (72′ Pedro), Dia (85′ Castrovilli), Zaccagni (85′ Noslin); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (64′ Ekong), Grassi, Anjorin (64′ Henderson), Pezzella; Esposito (82′ De Sciglio), Solbakken (82′ Colombo). A disp.: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Cacace, Tosto, Haas, Marianucci, Konate. All.: D’Aversa.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: Pezzella, Fazzini, Castellanos, Gyasi, Grassi