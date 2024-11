Pagelle Gila, la deviazione sul gol è anche sfortuna, ma ieri non ha brillato

Pagelle Gila, il difensore è sfortunato sulla deviazione del gol, ma è anche in ritardo nella chiusura: prestazione non del tutto convincente

Partita difficile per la Lazio contro il Cagliari ieri sera, risolta dal rigore di Zaccagni, che mette una pezza sul possibile pareggio dei sardi, che lo realizzano nel finale di primo tempo con un gol di Luvumbo, deviato da Gila. Le pagelle di oggi sono contrastanti sul difensore spagnolo: da una parte è sfortunato, ma dall’altro è nella posizione sbagliata e in ritardo sull’angolano.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – «Qualche indecisione, sfortunato sul gol. Ma dà comunque

sostanza».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «Accorcia in leggero ritardo su Luvumbo, quel mezzo metro si trasforma nella deviazione del pareggio. Poco prima aveva commesso una sciocchezza con l’esterno. Si fa notare più per le percussioni centrali che per l’attenzione».

TUTTOSPORT 5 – «Deviazione che manda fuori tempo Provedel».

IL MESSAGGERO 6 – «Deve uscire spesso in soccorso di Lazzari per tamponare Luvumbo ma anche lui spesso viene messo in difficoltà».

CORRIERE DELLA SERA 5.5 – «No, la deviazione fortuita non c’entra. Sbaglia troppo lì dietro e non è da lui. Una serata storta può capitare».